Stasera la più fotografata è la luna

E’ questo il terzo plenilunio della stagione e tutti sono con gli occhi puntati al cielo per la notte della luna blu. Un evento irrinunciabile per gli appassionati di astrologia. Non ci sono cambi di colore ma una curiosità del calendario, è la terza luna piena di una stagione che ne ospita quattro. Un evento insolito ma non raro, che si ripete all'incirca ogni due anni e mezzo: il prossimo sarà nel 2024.

La luna brillante e spettacolare illuminerà il cielo in compagnia dei due pianeti giganti, Giove e Saturno, che si trovano nel periodo di massima visibilità. Il trio potrà essere osservato a occhio nudo da tutta Italia, anche in Abruzzo. "In media abbiamo una luna piena al mese, in quanto il nostro satellite impiega 29,5 giorni, ossia poco meno di un mese, per completare il suo ciclo. Per questo motivo - spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope - accade che, di tanto in tanto, abbiamo 13 volte la luna piena in un anno". Ed è così che, per indicare questa luna "extra", nel mondo anglosassone è entrato in uso il nome "luna blu".

Il quarto plenilunio ci sarà il 21 settembre.

Tante le foto sui social alla luna per evidenziarne la bellezza.