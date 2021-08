Barca si capovolge, tratti in salvo quattro diportisti

Si è concluso con successo il soccorso coordinato dalla Capitaneria di Porto di Ortona nei confronti di 4 diportisti che intorno alle ore 16, per cause tecniche ancora da accertare e della corrente di risacca presente in zona si sono trovati, con la propria unità da diporto capovolta in mare, nelle acque antistanti Casalbordino.

Tempestiva la chiamata giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Vasto per segnalare la difficoltà dei diportisti finiti in mare ed altrettanto celeri i soccorsi prestati dalle unità da diporto presenti in zona che hanno tratto nell’immediatezza in salvo tre delle quattro persone in acqua e l’ultima messa in sicurezza dal battello della Guardia Costiera impegnato in attività di pattugliamento e dirottato prontamente in zona.

Gli uomini e le donne dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto intervenuti nell’immediatezza non solo via mare ma anche via terra hanno seguito le operazioni di salvataggio e di messa in sicurezza del mezzo nautico mediante l’ausilio dell’Associazione Maria Assunta di Casalbordino.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - evidenzia in una nota il comandante, Tenente di Vascello Francesca Perfido, ritiene opportuno e doveroso porgere un ringraziamento pubblico a tutti i cittadini, agli operatori ed alle forze intervenute in zona che hanno collaborato portando in salvo i malcapitati con grande professionalità ed umanità, consentendo in breve tempo di assistere i diportisti e consegnarli alle cure del personale del 118 accorso con un’ambulanza in porto.

La forte sinergia, tra l’Istituzione, gli operatori ed i cittadini rappresentata un elemento fondamentale ed indispensabile per affrontare al meglio situazioni di soccorso come quella odierna.

La Guardia Costiera di Vasto raccomanda all’utenza di mantenere sempre alta la soglia di attenzione anche in condizioni di mare considerate

favorevoli.