Danni al bar e aggressione ai Carabinieri, l'episodio a Vasto Marina

Resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamenti: dovrà rispondere di queste accuse un giovane vastese arrestato dai Carabinieri alla Marina.

Il ragazzo, nella notte tra venerdì e sabato, ha dato in escandescenze in un bar della località rivierasca e all'arrivo delle forze dell'ordine, anziché calmarsi, ha ancora di più accentuato i suoi comportamenti aggressivi. Per lui, in preda all'agitazione, si è reso anche necessario il trasferimento in ospedale, in un attrezzato reparto del nosocomio di Lanciano.

Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di arresto, con concessione del regime domiciliare.