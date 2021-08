Ai portici degli ex palazzi scolastici la mostra di pittura dell’A.C.M.

Carlo Viggiano, il presidente dell’ACM, Associazione di Competenze Multidisciplinari, in partnership con il consorzio Vasto in Centro, ha scelto un luogo insolito per realizzare la Mostra Retrospettiva "L'arte estemporanea a Vasto nel triennio 2018-2019 -2021": i portici degli ex palazzi scolastici, che per la bellezza e luminosità ben si presta a questo ed altri eventi, per consentire una maggiore visibilità e partecipazione. Si rimane sorpresi nel passeggiare sotto i portici dai tanti cavalletti, ma soprattutto dalla bellezza dei quadri, che in modalità e tecniche diverse esprimono il nostro territorio, tra mare, trabocchi, centro storico.

L'evento testimonia il grande l'impegno dell’associazione che, realizzando ben tre concorsi di pittura estemporanea, ha promosso l’arte legata al nostro territorio con la partecipazione di artisti affermati provenienti da tutta Italia.

Gli artisti espositori dei 38 quadri sono: Altieri Antonio, Altobelli Cristina, Barndimarte Rosamaria, Civitarese Antonio, Daidone Concetta, Castellaneta Fabio, Fortebraccio Ercole, Gagliardi Graziella, Mazziale C. Antonio, Abalmasova Sofya, Abbondanzia Monica, D’Angelo Sabrina, Di Paola Silvana, Grillo Clara, Inno Michele, Marfisi Lisa, Pisilli Maria Giovanna, Ricciardi Maria Pia, Romeo Nunzia, Sapio Ferdinando, Spataro Nello, Stankiewicz Teresa, Sukova Larysa, Verlengia Valeria.

La mostra resterà aperta anche oggi 21 agosto dalle ore 18,30 alle 24.