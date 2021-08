Investita a Vasto Marina, trasferita al Pronto Soccorso

È stata trasferita al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vasto la donna, classe 1962, investita da un'auto che procedeva in direzione nord sulla Statale 16 a Vasto Marina, all'altezza dello snodo per via Sebenico nelle vicinanze delle Poste.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.