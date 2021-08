Sabato 21 i 'Colori della Solidarietà' alla Villa Comunale di Vasto: laboratori, mostra fotografica, musica, spettacoli e volontariato

E’ stato un periodo intenso per l’associazione Ricoclaun, insieme a tante altre associazioni, volontari, artisti che in un mese e mezzo circa hanno completamente trasformato l’area della Pista di Pattinaggio della Villa Comunale di Vasto. Un progetto di riqualificazione nato a maggio con l’associazione Rigenera Vasto e poi continuato e completato dalle associazioni unite insieme del progetto regionale

“Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”: in cui la Ricoclaun come associazione capofila insieme a, Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, ma anche con la collaborazione dell’Avis Vasto, Anffas Vasto, Admo Vasto, Consulta Giovanile, FISA, Lory a Colori, Bottega Incontro sono riuscite in poco tempo ad avere la partecipazione di molte persone, soprattutto molti bambini, per attuare il progetto di riqualificazione.

I sedili e tavoli in cemento sono stati puliti con l’idropulitrice e dipinti. Poi un gruppo di artisti ha fatto disegni bellissimi su ognuno dei 12 tavoli e tantissimi bambini sono venuti a colorarli. Nel laboratorio Arte in Villa sono state decorate le maioliche con temi floreali con la collaborazione della Creta Rossa e di tanti bambini e in questi giorni le mattonelle sono state installate nelle pareti verticali dei sedili, con la collaborazione di Gigi Bellandrini e di Elia Faini, clown Sampei. Sono state installate inoltre la casetta del bookcrossing e l’attrezzatura per l’attività motoria, nella prossima settimana invece saranno messi i pannelli ludici dedicati ai bambini e ai diversamente abili. C’è stata la collaborazione anche del gruppo delle uncinettine, coordinate da Andrea Buontempo sia con le colorate mattonelle all’uncinetto che decorano l’albero al centro della pista di pattinaggio, sia con i pon pon che decorano ora il viale prima della pista.

Tutta l’area ha acquistato un’atmosfera diversa, di maggiore bellezza ed è diventata simbolo di partecipazione e condivisione.

Per festeggiare tutto questo, ci sono due eventi: Venerdì 20 agosto alle ore 18 c’è l’inaugurazione delle attività svolte in questi mesi nell’area della Pista di Pattinaggio con attività di riqualificazione e partecipazione attiva con il progetto regionale “PerTeinVolo”. E’ prevista la presenza del Sindaco, Francesco Menna, dell’assessore Gabriele Barisano che ha seguito con grande collaborazione tutto il progetto, la Giunta, le associazioni, i volontari, gli artisti, i tanti bambini che hanno collaborato e la scuola dell’infanzia Il Girotondo che ha donato decori in ceramica realizzati durante le attività scolastiche e che sono stati installati nelle pareti della Pista di Pattinaggio. Per allietare i bambini, veri protagonisti di tutto il progetto ci sarà lo zucchero filato e le granite alla frutta de “Il Carretto”. Sarà predisposta inoltre la mostra fotografica che con 77 scatti evidenzia l’impegno del volontariato negli obiettivi sostenibili dell’Onu.

Sabato 21 agosto dalle 16 alle 23 sempre alla Villa Comunale ci sarà la seconda edizione dei “Colori della Solidarietà” con Street Art, laboratori, attività, mostra fotografica, musica e spettacoli, artisti e associazioni di volontariato.

Programma

Ore 16 momento di preghiera con Don Domenico Spagnoli

16,15 – Stand e laboratori

Ricoclaun – Laboratori pista di pattinaggio: street art “lascia il tuo segno” per bambini dai 3 anni in su; colora Vasto per bambini dai 7 anni in su. €

Buco nel Tetto stand e laboratorio: realizzazione del braccialetto “la cuoricina della solidarietà” €

Avis stand

Lory a Colori stand e laboratorio di uncinetto

Consulta giovanile laboratorio “Dalla parola al disegno”

Admo stand

Avi Alzheimer stand

Bottega Incontro: Laboratorio di Yoga per Bambini con Lorena Rupp dalle 16 alle 17; Giovanni Peluso: Estemporanea di Pittura

Matrix laboratorio di realizzazione di rifugi e mangiatoie per uccelli

Creta Rossa Laboratorio “Artisticamente” gratuito, posti limitati, dalle 17 alle 19, gratuito, prenotazioni: 3495843336

Martina laboratorio di campane tibetane “esperienza sonora sensoriale” prenotazioni 3297151166 €

Jakina laboratori in inglese: ore 17,00 Caccia al bosco e ore 19,00

Bosco Dance, su prenotazione 3486561371 €

Patrizia Yoga : Pratichiamo Yoga in Armonia e Bellezza dalle 19 su prenotazione 3492556570 €

Cinzia Corti: laboratorio “Emozione con i sassi” dalle 15,30 alle 18,30 per realizzare il tuo sasso decorato, €

FISA: attività conoscitive sulle unità cinofile da ricerca e soccorso in superficie e da soccorso acquatico dalle 19,30 alle 21,30

Scuola dell’Infanzia Bianconiglio: laboratorio “La città della gentilezza, Letture, colori e pensieri gentili per riscoprirci felici con le maestre del Bianconiglio, dalle 17 alle 20,00 per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Nuovo Centro Benessere: Change Junior dalle 18 alle 20 dietro la Pista di Pattinaggio “per un pomeriggio all’insegna del sano sport e della crescita personale per superare sempre nuove sfide con lo stile Change, con gare e premi.

Spettacoli:

Mago Awax con le sue magie sorprendenti dalle 17,30 alle 18

I Malati Immaginari con la loro musica Dream Pop dalle 18,00 alle 18,45

Anna Maione con le sue bellissime canzoni napoletane dalle 19 alle 19,30

Lino D’Avino dalle 19,30 alle 20,00 con una nuovissima canzone e tanti successi

Lili Stefanova Pignatelli, soprano lirico, dalle 20 alle 20,30

Dance Passion di Rosina, balli di gruppo per tutti dalle 20,30 alle 22

Corale Pop Warm Up con il maestro Sandro Bronzo, con un repertorio di grande coinvolgimento “Con il cuore si può” dalle 22 alle 23.

Una grande festa dedicata ai bambini che testimonia quanto sia importante la sinergia, tra enti, associazioni, artisti, palestre, diverse per peculiarità e attività, ma unite in un’importante rete, un confronto positivo, per generare nuove idee, per far crescere il territorio.