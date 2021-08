“Abbracciami in Tour” con la Corale Pop Warm Up martedì 17 agosto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Martedì 17 agosto alle ore 21,30 andrà in scena a Vasto il concerto “Abbracciami in Tour” della Corale Pop Warm Up, nella splendida cornice dei Giardini d’Avalos.

L'ingresso al concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

É obbligatorio esibire, all'entrata dei cancelli, il proprio Green Pass oppure l'attestazione di un tampone negativo eseguito nelle ultime 24/48 ore.