Riviera senz'acqua: autobotte a disposizione in piazza Fiume alla Marina

Questo pomeriggio dalle ore 16.00 in Piazza Fiume, nell'area della ex stazione di Vasto Marina sarà disponibile una autobotte per la distribuzione di acqua potabile gratuita in seguito alla carenza idrica dovuta dalla rottura di parte della condotta di distribuzione per la costa.

Il servizio è attivo:

13 agosto dalle 16.00 alle 18.00.

14 e 15 agosto dalle ore 09.00 alle ore18.00.

Il commento del sindaco Francesco Menna: "Esprimo vicinanza ai cittadini, agli operatori e ai turisti per il grave disagio che sono costretti a vivere in queste ore. Appena mi è giunta la comunicazione di quanto accaduto ieri, mi sono subito attivato con tutti gli organi preposti, a cui ho espresso forte preoccupazione per la grave situazione che la nostra città sta vivendo in queste ore, e ho sollecitato il ripristino dell'acqua in tempi rapidi.

Da ieri sono in costante contatto con il prefetto di Chieti, Armando Forgione, con il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, con l'Arap, con il Consorzio di Bonifica Sud, la Protezione Civile e con il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca.

Sarà mia premura comunicarvi tempestivamente novità. Mi auguro che la situazione torni presto alla normalità".