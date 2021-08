Tutti con il naso all'insù per la notte più magica dell'estate. Per tradizione nella notte della festa dedicata a San Lorenzo, grandi e piccini aspettano di vedere con trepidazione " le stelle cadenti", che in realtà non sono altro che uno sciame di detriti cosmici, che a contatto con l'atmosfera terrestre bruciano, o meglio si frantumano, dando l'illusione che si tratti di stelle cadenti.

Questo fenomeno di solito coincide con la notte di San Lorenzo, anche se però, è visibile anche alcune notti dopo il 10 Agosto.

In un periodo storico in cui tutto è effimero, è bello credere che alla vista di una "stella cadente" si possa esprimere un desiderio e sperare che venga "esaudito".