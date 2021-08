"No ai fuochi d'artificio del 16 agosto": rinnovato l'appello

"I gravi incendi scoppiati domenica a Vasto non possono che portarci a rinnovare la richiesta da noi avanzata il 5 agosto scorso circa l'annullamento dei fuochi pirotecnici previsti in occasione del Ferragosto vastese".

Inizia così la nuova nota diramata dal Forum Civico Ecologista Vasto.

"Lo ribadiamo ancora: i consueti fuochi d'artificio sono gestiti da professionisti e da personale altamente qualificato che hanno tutte le competenze per evitare che i fuochi possano provocare altri incendi, ma le fiamme dei giorni scorsi hanno devastato centinaia di ettari di vegetazione, devastato preziosi habitat e bacini di biodiversità, migliaia di animali sono rimasti vittime dei roghi, costretto decine di persone ad evacuare dalle proprie abitazioni.

Dinanzi a tali fatti, l'annullamento dei fuochi d'artificio non solo troverebbe legittimazione nel senso di solidarietà nei confronti dei territori coinvolti dagli incendi, ma sarebbe giustificato anche per motivi di ordine ambientale ed ecologico: basti pensare ai fumi prodotti dagli incendi che hanno ulteriormente intasato l'aria già afosa (quelli di domenica in particolare erano visibili da tutta la città e non solo).

A tal proposito ci chiediamo perché ai fumi degli incendi aggiungerne altri attraverso i fuochi d'artificio i quali, scoppiando, tra l'altro liberano ingenti quantità di inquinanti come PM2,5 e PM10 e materiali tossici quali acidi e metalli pesanti. Il tutto proprio in un momento in cui è necessario purificare l'aria.

Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto un nuovo rialzo delle temperature le quali, secondo le previsioni, raggiungeranno anche i 40°, tanto che il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha chiesto di prestare la massima attenzione per i più che probabili incendi. È dunque così fondamentale sovraccaricare l'atmosfera attraverso i fumi inquinanti dei fuochi pirotecnici? Secondo noi sarebbe un errore gravissimo.

Da parte nostra abbiamo due proposte da avanzare in alternativa ai fuochi pirotecnici: la prima è quella di investire quei 10.000 euro per la creazione di un nuovo parco cittadino attraverso la piantumazione di nuovi alberi; l'altra è quella di utilizzare il finanziamento per i fuochi pirotecnici per un evento ad impatto zero, come ad esempio uno spettacolo di luci con i droni, ormai ampiamente impiegati in luogo dei fuochi pirotecnici in tantissime città. La città, in questo modo, ne beneficerebbe di gran lunga".