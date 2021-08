Ad Aqualand si entra senza Green Pass

“Dopo approfondita valutazione delle ultime normative anti-Covid ufficializzate dal Governo (DL 105/2021), insieme a numerosi altri parchi acquatici italiani aderenti all’associazione nazionale Parchi Permanenti Italiani,” la direzione di Aqualand informa che “non richiederemo il Green Pass all’ingresso della nostra struttura.

Così come chiarito anche per Federterme, il legislatore ha escluso espressamente le piscine all’aperto, alle quali per altro la Conferenza Stato-Regioni ha assimilato anche i parchi acquatici, prevedendo quell’obbligo solo per i luoghi chiusi.

Come è noto, nelle nostre strutture non abbiamo luoghi al chiuso ed anche l’accesso alle attrazioni avviene sempre all’aperto.

Per queste ragioni, continueremo ad accogliere i nostri visitatori, nel rispetto di tutte le altre norme di prevenzione e controllo anti-Covid disposte per i luoghi all’aperto.”