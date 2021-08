Un gattile a Vasto entro il 2023

Probabilmente anche a Vasto, come in tanti altri comuni italiani, si realizzerà presto un gattile, una struttura chiusa dotata di più stanze, e di giardini recintati, dove i gatti possono circolare liberamente, ma non uscire e scappare. Un’oasi sicura per ospitare gatti abbandonati e randagi per averne cura, per ricoveri temporanei. E’ questo il progetto di Anna Rita Carugno, esponente del Movimento politico Ora Rispetto per tutti gli Animali, che ha donato al Comune di Vasto un terreno di mille metri quadrati per rendere fattibile la realizzazione di un gattile a Vasto, “una volontà di molti cittadini e volontari della zona che a fine maggio hanno firmato la petizione promossa dal movimento”, afferma, “un’oasi per tutti i gatti abbandonati in memoria di Simba”.

“La donazione, finalizzata alla sola realizzazione del Gattile, sarà perfezionata dopo l'ottenimento dell'esito favorevole della valutazione da parte dell'incaricato della ASL Veterinaria di zona”, afferma Anna Rita Carugno. “La donazione di circa 1100 mq di terreno sarà vincolata, consentendo la sola realizzazione di un GATTILE adeguatamente attrezzato entro la fine del 2023, risolvendo così la difficile situazione in cui versano molti gatti randagi del territorio.

Il Movimento Politico ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI si augura che a seguito di questa opportunità si possa dar rifugio ai gatti più bisognosi.”