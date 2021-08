Martedì 3 agosto a Vasto Marina "I° torneo Beach Volley Rotary Club di Vasto" arbitrato dai ragazzi del progetto “Sport@Ability”

Il Club Rotary Vasto scende in campo per contendersi il primo posto nel "I° torneo Beach Volley Rotary Club di Vasto" martedì 3 agosto alle ore 19.30 presso il Lido Fernando a Vasto Marina. Il torneo avrà degli arbitri veramente speciali, saranno i ragazzi iscritti all'Anffas di Vasto che stanno seguendo le lezioni di Beach Volley, nell’ambito del progetto “Sport@bility” dal 5 luglio, con l'ausilio dei loro preziosi allenatori Dario Da Roit, ex giocatore di serie A del Volley italiano, Roberta Bellano e degli specialisti ed educatori dell'Anffas di Vasto. Il Progetto con il Patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Vasto e in attesa della Presidenza del Consiglio Dei Ministri è un progetto rivolto ai ragazzi diversamente abili, che viene riproposto dopo il grande successo dell’Edizione 2019. “Si sono create le prerogative per riprendere e integrare un progetto di lavoro”, dice Emma Columbro, presidente del Rotary Club di Vasto, “che mira a sviluppare le abilità nello sport, per una crescita inclusiva, relazionale e sana, in collaborazione con l’ANFFAS di Vasto, il Rotary Club di Vasto, il Consorzio Vivere Vasto Marina, con la collaborazione di tante attività sportive, una rete sinergica che offre grandi opportunità, insieme a tanto divertimento”.

Le attività di Beach Volley, che necessitavano di spazi sufficientemente grandi per poter ospitare una ventina di ragazzi giornalmente, si sono svolte presso il Lido Fernando a Vasto Marina, mentre tutte le altre numerose attività sportive saranno svolte in tutto il territorio comunale con la disponibilità di tante società e associazioni, che hanno dimostrato grande collaborazione e disponibilità: l’Abba Volley Pineto A3 , la Pineto Volley, Virtus Calcio Vasto, la FISURF, la FIFD, Le Vele, la Polisportiva San Gabriele, la Promotennis, il Noleggio Bike Del Borrello, EnergyLife, il Circolo Nautico Vasto, il Trenino turistico di Vasto marina, la Parrocchia San Paolo Vasto, Spav Team.

Tanti i momenti inclusivi previsti: attività di Beach Volley a Vasto Marina, presso il Lido Fernando, trasferte per seguire da vicino le partite di serie A3 della Volley Pineto presso il palazzetto di Pineto, visita delle stazioni operative e/o uffici di tutte le Forze dell’Ordine coinvolte e la realizzazione di un calendario con le stesse, la collaborazioni con le associazioni sportive del territorio e sulle piste da sci abruzzesi con attività periodiche, la giornata della Solidarietà a settembre con il coinvolgimento di tutte le associazioni presenti nella Regione Abruzzo e in collaborazione con i Club Rotary del Distretto.

Il Rotary Club Vasto e l’Anffas di Vasto ringraziano per il torneo di domani, il Lido Fernando per l’ospitalità, il Consorzio Vivere Vasto Marina, Spazio Conad di Vasto, Loredana Eventi, Pizzeria Aurora, Pizza Pazza, Pasticceria Chez per la generosa collaborazione. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’Anffas.