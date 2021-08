La Ciurma Vasto conquista il primo posto per il Team maschile

Tanta soddisfazione per gli equipaggi de La Ciurma Vasto che hanno conquistato il podio nella regata di Giovinazzo: primo posto per il team maschile ed uno splendido secondo posto per il team femminile.

La giornata rovente e ventosa non ha impedito agli atleti di tirare fuori la grinta che dimostrano in ogni competizione. La squadra ringrazia il regista di questa duplice vittoria, il timoniere Filippo Ciccotosto, che guida la squadra verso ogni vittoria.