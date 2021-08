In “Le Guide ai sapori e ai piaceri” de La Repubblica anche l’Arte della Terracotta di Giuseppe Buono e Michela Monteodorisio

E’ Giuseppe Buono e Michela Monteodorisio della Creta Rossa a condividere la bella notizia su Facebook. Con il loro laboratorio di ceramica sono stati inseriti in una delle guide d’Italia de La Repubblica: “Le Guide ai sapori e ai piaceri”.

“Quando ci chiamarono per approfondire il nostro lavoro quasi non ci credevamo e invece....eccoci qui. Ci fa piacere condividere con tutti voi questa esperienza perché in ogni riga dell'articolo ci siete anche voi che ci supportate da 20 anni, da vicino e da lontano.

Un grazie speciale a Salvatore Lucente per averci fatto sentire a nostro agio da subito, come in una amichevole chiacchierata davanti ad un caffè e, invece, ci distanziavano centinaia di chilometri.”