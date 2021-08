Orietta Berti a Ortona incontra i suoi cari amici di Vasto: Angela Scarpitta, Davide Panichelli e Gianfranco Del Greco

La mitica Orietta Berti, protagonista del tormentone dell'estate "Mille", con Fedez e Achille Lauro, in testa da mesi in tutte le classifiche è stata in Abruzzo il 30 luglio, si è esibita a Ortona nell'ambito del festival “Non solo Blues” con il suo spettacolo “La mia vita è un film” e ha trovato il tempo di incontrare i suoi amici di Vasto: Angela Scarpitta, Davide Panichelli e Gianfranco Del Greco. Un momento informale, fatto di grande affetto e stima che lega Angela, Davide e Gianfranco a Orietta Berti da una grande amicizia. La cantante ha detto scherzosamente che una volta contavano i dischi venduti, ora invece si guardano solo le visualizzazioni.

Angela Scarpitta, abituata ai concerti di qualche anno fa di Orietta Berti, racconta di essere rimasta piacevolmente sorpresa nel vedere tra i fan, soprattutto giovanissimi, pronti a esultare alle sue canzoni e desiderosi di farsi un selfie con lei. Impensabile qualche anno fa.

Un vero successo il suo concerto, in cui la cantante ha proposto i suoi inediti contenuti del suo ultimo album, una carrellata dei suoi successi e “Mille” la Hit realizzata con Fedez e Achille Lauro. Una performance di qualità per la gioia della platea che l’hanno sommersa di affetto.

Orietta berti sarà a Vasto, ospite della Festa del ritorno, domenica 8 agosto.