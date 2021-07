Tribunali di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona a rischio: "Battaglia vinta, resteranno aperti"

"La battaglia per scongiurare la chiusura dei Tribunali minori di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto è stata vinta. L’emendamento è appena stato approvato in Commissione e i Tribunali resteranno aperti".

L’emendamento in questione, che prevede la proroga al 2024 dell'apertura delle sedi giudiziarie a rischio, a prima firma del senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, già Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento nel Governo Conte II, e appoggiato da tutte le forze politiche, è stato presentato nell’ottica di evitare un accorpamento e garantire il normale svolgimento - soprattutto - delle cause penali che necessitano naturalmente di scadenze a lungo termine.

“È un grande risultato per il territorio abruzzese - aggiunge - per il quale vorrei ringraziare soprattutto la deputata Carmela Grippa, la senatrice Gabriella Di Girolamo (che da anni si battono per questa tematica) e tutti i parlamentari abruzzesi che hanno firmato.”

Il senatore Castaldi si era impegnato in prima persona già nelle scorse legislature affinché l’accesso e la fruizione della Giustizia fossero preservati nell’area centro-meridionale dell’Abruzzo, esprimendo più volte viva preoccupazione anche per l’economia di territori già profondamente provati dalla crisi economica aggravatasi in questo anno e mezzo di pandemia. “Pensavamo che il provvedimento potesse subire uno stop da parte delle commissioni d’esame ed eravamo pronti a presentare un testo alternativo, per evitare che tutto cadesse nel vuoto e proseguire la battaglia con tutti i mezzi a nostra disposizione - dichiara Castaldi - ma ognuno dei parlamentari coinvolti (Di Girolamo, Di Nicola, Balboni, Pagano, Bagnai, Cucca, De Petris, Quagliariello, D'Alfonso, Nencini) ha convinto la forza politica che rappresenta per arrivare a questo soddisfacente risultato. Per questo sono convinto che questa sia davvero una vittoria di tutti.