Nuovo Ospedale di Vasto, venerdì si presenta il progetto

Sarà presentato venerdì 30 luglio, alle ore 10.30 presso la Sala riunioni del Distretto sanitario di Vasto in via Michetti, il progetto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Vasto, la cui ubicazione è prevista in località Pozzitello, zona Villaggio Siv.

Saranno presenti l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, e il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael.

Della realizzazione del presidio si parla ormai da più di 20 anni.