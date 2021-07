Il 26 luglio si festeggia Sant'Anna

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, 26 luglio, si festeggia Sant'Anna, una festa a cui sono molto devoti i cittadini vastesi e soprattutto le cittadine, essendo la chiesa dedicata alle mamme. In passato, ma anche adesso, le mamme che hanno preoccupazioni oppure donne che desiderano avere bambini o che sono in procinto di partorire, si rivolgono con devozione alla Santa, mamma di Maria, per ricevere quello che desiderano dal profondo del cuore.

Nella giornata attuale chi desidera può affacciarsi nella caratteristica chiesetta, proprietà dei frati Cappuccini dell'Incoronata di Vasto, per una preghiera o per le funzioni religiose.