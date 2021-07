Patrizia Angelozzi dopo tanti Festival letterari organizzati in tutt’Italia presenta a Vasto il “Festival Incontri d’Autore”

E’ Patrizia Angelozzi l’ideatrice e l’organizzatrice del Festival Incontri d’Autore che dal 27 luglio sarà presente nella splendida cornice dei Giardini di Palazzo D’Avalos. Lei esperta di comunicazione sociale e comunicazione editoriale, dopo aver organizzato tanti eventi letterari in giro per l’Italia, ha voluto creare anche a Vasto un festival, mettendo in risalto la cultura.

La cosa che colpisce subito di Patrizia Angelozzi è il suo sorriso delicato, i suoi occhi che parlano più delle parole, che raccontano la sua intensità d’animo, la sua sensibilità.

Da sempre in prima linea per il sociale, la disabilità, i diritti umani, il disagio giovanile, collaborando con Matrix e con l’Anffas, Patrizia Angelozzi per lavoro ha relazioni con diverse case editrici, Neo, Sabir edizioni, Elliot, Castelvecchi, Ianieri e altre e ha il compito di leggere libri prima della stampa, anche prima della correzione della bozza, parla con gli scrittori per capirne le caratteristiche, il target, invia comunicati alle redazioni di giornali, di televisioni. Conosce scrittori esordienti e famosi, conosce le loro storie non solo i loro libri, in un rapporto empatico di grande sinergia. Coordina la comunicazione degli eventi degli scrittori in tutt’Italia, gli appuntamenti, i festival, suggerisce i premi letterari. Crea una rete di relazioni con le librerie, con i vari eventi legati ai libri.

E’ una grande lettrice e crede molto nei libri, quelli belli, intensi, profondi che lasciano sempre un segno nell’anima dei lettori, che rappresentano una sorta di incontri straordinari che generano pensieri, parole, riflessioni, diventando dono, un seme che arriva a germogliare.

Patrizia Angelozzi, a tutti coloro che amano scrivere, malgrado la difficoltà di pubblicare un libro e di entrare in relazione con agenti letterari, consiglia di mandare il proprio manoscritto alle case editrici e non fidarsi mai di quelle che chiedono soldi per pubblicare. Bisogna dare attenzione sulla distribuzione nazionale dell’editore e alla presenza di un lavoro di editing sul libro. Molto importante è poi la partecipazione ai concorsi letterari, dove le case editrici mostrano molta attenzione, non solo sui vincitori.

Ha iniziato questa relazione con i libri, come scrittrice, tra le sue pubblicazioni: ”Il Confine umano”, Ianieri Editore, “Senza virgola senza punto accapo”, prefazione di Walter Veltroni, Sovera Edizioni; “Il valore di ognuno”, prefazione dell’Emerito Cardinale Ersilio Tonini , Sovera Edizioni; Ti racconto una storia, Edizioni Didattiche Gulliver; “Senza amore si muore”, racconto breve, vincitore del premio speciale della giuria all’Histonium, per la sezione dedicata alla violenza alle donne.

Nel periodo della pandemia, ha promosso la foto “Risvegli all’Italiana” di Costanzo d’Angelo, lo scatto simbolo dell’anno 2020, che racchiude l’essenza di quel periodo, un caffè scambiato tra le finestre di Vasto e condiviso con il mondo.

Dal 27 luglio 2021 nei meravigliosi Giardini di Palazzo d’Avalos, Patrizia Angelozzi propone un evento culturale molto interessante e innovativo, 4 appuntamenti di “Incontri d’Autore Festival”, portando a Vasto15 tra scrittori, sceneggiatori, autori esordienti e nomi importanti del panorama culturale, con libri diversi tra di loro per genere e peculiarità, in collaborazione con le librerie della città: Mondadori Bookstore, Universal e Nuova libreria.

Una bella opportunità per chi ama leggere, per i turisti, per conoscere gli scrittori e le storie evidenziate nei vari libri, da ascoltare, conoscere e approfondire. In ogni serata ci saranno tre scrittori, ognuno di loro avrà 40 minuti per raccontare il proprio libro. Ogni sera saranno presentati tutti i libri dell’evento in modo da garantire a tutti gli interessati tutto il panorama poliedrico del festival. Libri intensi, delicati, famosi, legati anche a tematiche sociali, legati all’amore e molto altro ancora.

Il primo giorno degli “Incontri d’Autore Festival” sarà martedì 27 luglio con nomi importanti di scrittori e artisti, a cominciare da Eleonora Molisani, giornalista TuStyle e scrittrice, Carmine Valentino Mosesso, la voce dell'entroterra con le sue poesie, Emanuele Pettener, scrittore e docente di letteratura in Florida.

Mercoledì 28 luglio, saranno presenti: Annalisa Marinelli, scrittrice, Giovanna Di Lello, autrice e presidente del JFF insieme ad Alessio Romano, scrittore e la cantautrice Grazia Di Michele con il suo ultimo libro.

Giovedì 29 luglio sarà a Vasto il Premio Campiello 2020 Remo Rapino, Giorgia Tribuiani, autrice e finalista Premio Flaiano 2021, Noemi Serracini, speaker Radio Freccia e Rtl e il cantautore e autore Ivan Talarico.

Venerdì 30 luglio, Stefano Redaelli selezionato Premio Strega e Campiello e docente letteratura a Varsavia, Giampaolo Rugo, sceneggiatore per Governance, candidato ai Nastri d’Argento, e Pierdante Piccioni, autore del romanzo autobiografico dal quale è tratta la fiction Rai Doc- nelle tue mani.

Domenica 1° agosto serata speciale in compagnia della giornalista del Tg1 Dania Mondini e Claudio Loiodice, evento che prevede la consegna di una targa ricordo da parte dell’amministrazione comunale di Vasto alla memoria del giornalista Giuseppe Catania.

La Direzione artistica è di Ezio Tamilia e Grazia Pracilio, l’ufficio stampa di Patrizia Angelozzi.

Ingresso libero nel rispetto delle normative Covid

Info: festival.incontridautore@gmail.com – Tel. 347-7747866

https://www.facebook.com/Festivalincontridautore