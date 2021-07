Libri al Chiostro con Garous Abdolmalekian

L’evento culturale Libri al Chiostro propone venerdì 23 luglio alle ore 21,30 Garous Abdolmalekian che presenta il libro: “Trilogia del Medio Oriente, guerra, amore, solitudine”, a cura di Faezeh Mardani e Francesco Occhetto, edito Carabba.

Questa di Garous Abdolmalekian, autore di punta della poesia persiana contemporanea, è forse la più intensa raccolta poetica pubblicata sino ad ora, per forza di linguaggio e profondità di tematiche espresse. Il riferimento alla guerra evoca i primi anni dell’infanzia del poeta segnati dalla tragica vicenda bellica tra Iran e Iraq (1980-1988) e richiama recenti conflitti in Siria, Iraq e Yemen, nei quali è stato coinvolto emotivamente. Una narrazione in versi in cui l’autore attraversa le ultime stagioni della sua terra, il Medio Oriente, facendo della scrittura uno strumento privilegiato di scavo, di analisi chirurgica tanto della realtà circostante quanto dell’universo interiore dell’uomo. “Bisogna accettare / che mai nessun soldato / è tornato vivo / dalla guerra” recita un passo di questo dolente resoconto di vita, che pur non lasciando scampo a facili speranze affida al mondo il proprio grido disperato, la propria storia incancellabile che ha tutto il senso, la forza e l’onestà di un’autentica testimonianza.

Traduzione, introduzione e note di Faezeh Mardani e Francesco Occhetto.

Sono previste letture a cura di Francesco Angelucci.