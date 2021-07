La clownterapia Ricoclaun finalmente ricomincia!

La pandemia ha fermato anche la clownterapia impedendo l’accesso sia in ospedale che nelle case di riposo e per le associazioni, in particolare per l’Odv Ricoclaun è stato un periodo difficile nel voler donare sorrisi solo virtualmente. Oggi finalmente si ricomincia!!!! 4 clown questa mattina hanno donato il proprio tempo libero donando il proprio sorriso: Eric, Diddy, Birillo, Ciotolina e Pallino nella struttura per anziani “Casa Madonna dell’Asilo” di Vasto.

Gli anziani ospiti all’inizio erano perplessi, meravigliati della nostra presenza, pochi ci conoscevano, ma la simpatica presenza dei clown volontari, la chitarra di Pallino e le tante canzoni popolari o in dialetto, hanno rallegrato e colorato l’atmosfera, con attimi di emozione, con le canzoni che hanno riattivato dei ricordi, con la signora che conosceva i testi di alcuni canti a memoria, con le battute simpatiche fatte insieme, in un clima di grande armonia. Il tempo è passato in fretta. Una signora ha detto: “Oggi il tempo è passato più veloce con voi”, un’altra ci ha chiesto la replica di Vola Vola per saluto finale, un’altra ha chiesto: “quando tornate?” “E’ stato bello stare con voi”.

Siamo usciti felici di questa esperienza che ci ha ricaricati e ci spinge a ricominciare anche in altre strutture e in ospedale.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!”