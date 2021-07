Progetto di riqualificazione urbana alla Villa Comunale con le associazioni di volontariato del territorio

Sono le associazioni di volontariato legate al progetto regionale “Per te in Volo: PERsone, Tempo, Inclusione e VOLOntariato”: Ricoclaun, Un Buco nel Tetto, Circolo Cb San Vitale di San Salvo, Amici di Zampa e Alzh-A La Vita, che coinvolgendo anche altre associazioni del territorio: Anffas Vasto, Avis Vasto, Admo, La Comunità per Minori “Casa di Lele”, La bottega incontro, Consulta Giovanile, F.I.S.A., hanno chiesto e ottenuto dall’Amministrazione Comunale di Vasto la possibilità di attuare un progetto di riqualificazione dell’area vicino alla pista di pattinaggio della Villa Comunale di Vasto.

In questo ultimo periodo anche a Vasto, come in molte città italiane, c’è una maggiore attenzione alla partecipazione attiva dei cittadini, al bene della città anche con attività legate alla rigenerazione urbana. Il focus del progetto è negli obiettivi sostenibili dell’Onu, dell’Agenda 2030 nell’ambito del volontariato, con attività di conoscenza e disseminazione in collaborazione con varie associazioni di volontariato del territorio, artisti, famiglie, bambini, prevedendo: la pulizia e la tinteggiatura dei sedili e tavoli vicini alla pista di pattinaggio della Villa Comunale ma anche attività formative aperte al territorio, laboratori, concorso fotografico e un evento di festa, tutti insieme.

Il gruppo di associazioni ha già partecipato alla rigenerazione della pista di pattinaggio insieme all’associazione Rigenera Vasto e a tanti volontari di Vasto, sia con la presenza fattiva a verniciare, sia economicamente, acquistando pennelli e vernici per l’intera attività.

Tra le azioni previste, nei prossimi giorni: ci sarà la pulizia e la pittura dei sedili e tavoli in cemento presenti vicino alla pista di pattinaggio. Da Giovedì 22 luglio chiunque voglia dare una mano può contattare l’associazione Ricoclaun che fa da capofila del progetto al cell. 347 3712722. Si tratta di pulire con l’idropulitrice e pitturare i tavoli. Si lascerà agli artisti locali la scelta delle modalità più creative per valorizzare i vari tavolini rotondi.

Dal 27 al 29 luglio dalle ore 18 alle ore 20, sempre nell’area della pista di pattinaggio ci saranno delle attività formative. Il 27 luglio una tavola rotonda sul volontariato con la partecipazione di Fabio Travaglini Pmi services, per fare un quadro generale sulla progettazione per il terzo settore evidenziando l’esperienza del Progetto Regionale “Vastese inclusivo nell’Alto Vastese” e molte associazioni di volontariato che evidenzieranno le loro attività nel territorio in un’ottica di sinergia e condivisione.

Il 28 e 29 luglio invece, il mondo del volontariato locale incontra gli obiettivi sostenibili dell’Onu, l’Agenda 2030, con la partecipazione di Fabio Travaglini per considerare le interrelazioni con le associazioni e il territorio.

Sabato 31 luglio alla Villa Comunale dalle 16 alle 19 è organizzato un evento: “Arte in Villa”, con attività laboratoriali per bambini dai 6 anni in su insieme ad un adulto: di Botanica con Luigi Cinquina, presidente del Cai per conoscere gli alberi della Villa Comunale; Ceramica con Giuseppe Buono Creta Rossa, per la decorazione di mattonelle di ceramica che verranno poi attaccate nelle sedute vicino la pista di pattinaggio in un’idea di rigenerazione urbana e partecipazione attiva; Archeologia con Grazia La Verghetta della Parsifal Società Cooperativa per conoscere i resti dell’Acquedotto delle Luci dell’antica Histonium presente alla Villa Comunale, Ambientale con la F.I.S.A che spiegherà come vivere con un cane e come educare un cane. I laboratori sono aperti anche solo agli adulti per tutti coloro che vogliono sperimentarsi in queste attività laboratoriali e ha un costo di 5 euro che copre in piccola parte le spese. L’iscrizione è aperta ad un numero limitato di partecipanti ed è necessario prenotarsi al più presto anche con whatsApp a Rosaria 3473712722. L’attività laboratoriale vuole cercare di trasmettere il senso di appartenenza al proprio territorio stimolandone la conoscenza dello stesso e sensibilizzare alla cura del patrimonio pubblico essendone fautori in prima persona.

E’ stato inoltre prolungato il concorso fotografico “Racconta con uno scatto l’Agenda 2030” promosso dalle associazioni di volontariato, un interessante opportunità per tutti gli amanti della fotografia e del territorio che possono inviare fotografie che rappresentino attività legate all’uguaglianza di genere, diritti umani, pace e non violenza, cittadinanza globale, sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, educazione sanitaria, iversità culturale. https://unric.org/it/agenda-2030/. L’iscrizione è stata prolungata fino al 7 agosto 2021. La partecipazione al concorso è gratuita, e aperta a tutti, si può partecipare con più scatti fotografici, sono previsti premi per i primi 5 vincitori. Tutte le foto saranno stampate e parteciperanno ad una mostra nella Villa Comunale di Vasto sabato 21 agosto 2021. La selezione dei lavori è curata da una giuria qualificata. I giurati provvederanno ad operare una preselezione tra coloro che si sono candidati e, successivamente, decreteranno il vincitore del concorso. Le foto vincitrici saranno premiate Sabato 21 agosto 2021 all’interno di un evento legato al volontariato che si svolgerà alla Villa Comunale di Vasto. Tutti gli interessati possono inviare la foto all’email: ricoclaun@gmail.com, scrivendo le proprie generalità, numero telefonico, titolo della foto.

Nelle prossime settimane sarà fatta inoltre la posa in opera di pannelli sonori, idonei sia per bambini che anziani e ginnici per l’attività motoria nell’area della pista di pattinaggio.

E’ prevista, inoltre, Sabato 21 Agosto una grande festa alla Villa Comunale dalle ore 17 alle 23, con associazioni, enti, artisti del territorio con stand, attività, laboratori, spettacoli.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi