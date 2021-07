"Per non tornare indietro, Avanti Vasto”

E’ stato presentato oggi il nuovo simbolo della Lista “Avanti Vasto” dai portavoce: Luigi Rampa e Rocco Cerulli, alla presenza del sindaco, Francesco Menna, dell’assessore Barisano, dei consiglieri comunali Paolino e Molino e di tante compagne, compagni, amiche e amici. Simbolo della lista che sarà presente nella coalizione di centro sinistra delle prossime amministrative di ottobre.

“Un simbolo nuovo per rafforzare il nostro rapporto con la città, una barca con una vela che ha i colori di Vasto che naviga nel nostro mare, abbiamo aggiunto il nome del sindaco Menna, per consolidare il nostro appoggio al sindaco” dice Gabriele Barisano. “Una lista politicamente caratterizzata con promotori socialisti, ma che contiene al suo interno esperienze che si ispirano ai valori della nostra costituzione, con un legame consolidato con parte delle anime ambientaliste e democratiche della nostra città. Tra i punti che porteremo per la stesura del programma elettorale, ci sarà la richiesta della creazione di un assessorato sul lavoro, riteniamo che la questione lavoro, sia una delle priorità del prossimo futuro. Noi saremo la voce riformista all’interno della coalizione, per continuare a camminare insieme per costruire una grande Vasto. Avanti Vasto per non tornare indietro.”