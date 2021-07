Riapre punto nascite Termoli, Tar accoglie il ricorso di 8 Sindaci

Il Tar Molise ha accolto il ricorso presentato da 8 Comuni, insieme a comitati locali, sospendendo il provvedimento dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) che decretava lo stop ai ricoveri nel reparto di Ostetricia dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli.

La decisione dell'Asrem era arrivata due giorni dopo la morte di un neonato, episodio sul quale indaga la Procura di Larino.

Il ricorso è stato presentato dai comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Palata, Montefalcone nel Sannio e Montecilfone, tutti in provincia di Campobasso, insieme a cittadini e comitati locali.

Per ovviare alle inevitabili difficoltà conseguenti alla chiusura del punto nascite di Termoli, nei giorni scorsi la Asl Lanciano Vasto Chieti aveva assicurato la disponibilità del vicino ospedale abruzzese di Vasto ad accogliere le donne in gravidanza.