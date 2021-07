Nel Cortile dell'Oratorio Salesiano l'ultimo saluto a Guido Cerulli

Si terranno domenica 18 luglio, alle ore 15,30, nel Cortile dell'Oratorio Salesiano in via San Domenico Savio, i funerali di Guido Cerulli.

Il giovane di Vasto, 21 anni di età, ha perso la vita a seguito dell'incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla Statale 16 a Vasto Marina, in prossimità dello svincolo per Via Trave.

In caso di maltempo il rito funebre avrà luogo all'interno del Palazzetto dello Sport dello stesso Oratorio.