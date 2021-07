Claudia Gattella si candida nella lista “Vasto in Azione” per creare una città educante

Claudia Gattella annuncia la propria candidatura a consigliere comunale per la città di Vasto, appoggiando Alessandra Notaro sindaco, nella lista “Vasto in Azione”.

“La prospettiva di città che mi hanno presentato insieme al mio capolista Nino Fuiano” dice Claudia Gattella, “è quella di un luogo completamente nuovo e all’avanguardia nel rispetto della sua storia, un posto che Vasto merita di diventare per tutti i suoi abitanti, proprio come i cittadini chiedono con vigore da molto tempo, in ogni ambito. Apprezzo il progetto di Alessandra Notaro in primis perché è una visione democratica, di polis e di città policentrica, in secondo luogo perché ha in sé l’idea di valorizzazione di tutte le competenze presenti nel territorio.”

“C’è da parte mia”, continua Claudia Gattella, “il desiderio di mettermi completamente a servizio, valorizzando le competenze nell’ambito educativo e formativo e nella relazione e partecipazione condivisa con le tantissime famiglie conosciute con la scuola dell’infanzia paritaria, nell’ambito dei progetti Erasmus, con l’opportunità di creare importanti sinergie con città europee, nella mia idea di “abitare la scuola” che consente di rendere protagonisti i territori, i docenti, le famiglie, i bambini di un progetto sistemico di crescita della città. “

Vuole scendere in campo per fare qualcosa di concreto e “pubblico” per porre attenzione e cura alla valorizzazione della città nella prospettiva di renderla abitabile da tutti, per creare una città educante, un luogo che insegna qualcosa, che abbia un’idea di sè stessa, una città che pensa ai bambini e i ragazzi, quelli che hanno diritto di avere il meglio dal loro posto di vita, prima ancora di venire al mondo, dove ognuno è protagonista.

“Mi impegnerò per la bellezza della mia città con gli occhi di una bambina e un bambino, con le braccia di una mamma e un papà che vogliono il meglio per il futuro dei propri figli. Illustrerò presto a tutti voi il mio progetto, che è stato ampiamente apprezzato da Alessandra Notaro e da tutta la coalizione di “ Vasto in Azione”, mi metto in gioco, portando con me la mia esperienza e le mie competenze, con la stessa serietà con cui ho portato avanti sempre ogni singolo progetto, disseminando senza paura ciò che permette una crescita sana e continua di piccoli e grandi. Vorrei che Vasto fosse amata e possa accogliere tutti e soprattutto vorrei che chi approda qui trovi un porto sicuro, bellissimo ed accogliente.

Aggiungo una nota personale, che è stata la risposta dell’annuncio di questa scelta a mio padre: “Cara Claudia, la politica non è vero che non serve a niente come dicono in molti, la politica è un bene comune grandissimo, sono felice che tu possa sperimentare la democrazia e mi raccomando ricordati che non esistono nemici, ma solo persone con cui costruire qualcosa di nuovo”. Un consiglio importante da parte di mio padre che è stato esploratore di questa città sempre con spirito benevolo e discreto. Ho il dovere di portare la sua voce come quella di ogni persona che me lo chiederà. Mi fido di chi si è fidato di me, per questo ringrazio fin da ora tutte le persone che mi hanno scelta del gruppo di Alessandra Notaro e quelli che mi sceglieranno perché io possa fare tutto ciò che di buono e bello sia fattibile per Vasto.”