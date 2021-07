“Vasto deve diventare un modello di bellezza ed efficienza di cui tutti possano essere orgogliosi”

Dina Nirvana Carinci, Portavoce Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale dal 2016 è stata scelta dal gruppo M5S di Vasto come Candidata Sindaco per le elezioni amministrative 2021, col progetto civico ChiAmaVasto.

“Il mio programma”, dice Dina Carinci, “ è frutto dell'esperienza politica di questi anni, ma soprattutto scaturisce dal continuo ascolto e dialogo con la cittadinanza. Di conseguenza il mio impegno sarà quello di amministrare questa città con la massima trasparenza mediante una costante interazione con le persone che “vivono” Vasto e con chiunque voglia contribuire al miglioramento della nostra bella città.

Il primo ostacolo che ho intenzione di abbattere è lo schema di favoritismi che ha inquinato la politica negli ultimi anni e che ha originato le disuguaglianze fra i cittadini; mi impegnerò al massimo affinché siano garantiti servizi per tutti i cittadini senza condizionamenti e false promesse. Questo non è un sogno ma un obiettivo possibile ed io voglio realizzarlo a tutti i costi!

Desidero consegnare ai Vastesi una città pulita in cui vivere nella quale tutti abbiano le stesse opportunità. Vasto deve diventare un modello di bellezza ed efficienza di cui tutti i suoi cittadini possano essere orgogliosi; un modello da imitare ed un luogo in cui gli ospiti desiderino ritornare.”