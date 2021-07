Anna Suriani: “Oltre 54mila vaccinati in un impegno di tre mesi no-stop”

L’impegno no stop del Centro Vaccinale del PalaBCC di Vasto in questi ultimi tre mesi, da lunedì a domenica, in modo continuativo dalle 8,30 alle 19,00, ha consentito un grande impegno ma anche un grande successo, arrivando a oltre 54mila vaccinati, raggiungendo il 60% della popolazione.

La Dr.ssa Anna Suriani, delegata del Centro Operativo Comunale, sottolinea quanto è stato importante l’impegno assiduo di tutti, della Dr.ssa Michelina Tascione, responsabile del Centro Vaccinale della Asl, ma anche di Angelo Marzella, coordinatori volontari Coc di Vasto, di tutti i medici sia Asl che volontari e di tutta la grandissima forza del volontariato vastese che si occupa dell’accoglienza e dell’accettazione, sempre con grande gentilezza e disponibilità.

I problemi, gli imprevisti legati al coordinamento, agli aspetti logistici, all’organizzazione sono stati superati dalla grande armonia che si è subito creata tra tutto il personale e dall’ottimizzazione di tutta una serie di procedure.

“Tra i ricordi più belli di tutto questo periodo c’è sicuramente”, dice Anna Suriani” quando tutti insieme abbiamo festeggiato i 40.000 vaccinati con un brindisi, un obiettivo importante!”

Anna Suriani sottolinea il ruolo fondamentale del volontariato che è stata l’arma vincente delle vaccinazioni, “un patrimonio che al di là dei vaccini e del Covid, spero si mantenga e venga tenuto in piedi. E’ un’importante risorsa!”

Evidenzia come sia importante completare le vaccinazioni, soprattutto con le categorie a rischio over 60. Ricorda, inoltre, che è attiva la mail: vaccinipalabcc@comune.vasto.ch.it, che consente ai residenti a Vasto, i cittadini del territorio e i turisti che soggiornano a Vasto per un tempo superiore a 14 giorni di richiedere un coupon di ingresso in tempi rapidi, oltre a chiedere ulteriori informazioni.

“Vacciniamoci!” conclude Anna Suriani.