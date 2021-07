Antonio Monteodorisio è il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

Il Coordinatore regionale Abruzzo di Forza Italia, sen. Nazario Pagano, ha nominato, su segnalazione di Daniele D'Amario, coordinatore provinciale del partito, Antonio Monteodorisio nuovo coordinatore comunale di Vasto.

"Tra i compiti più urgenti che Monteodorisio sarà chiamato a svolgere, in accordo con lo stesso coordinatore provinciale Daniele D’Amario - si legge in una nota -, c’è la costituzione di un direttivo cittadino, confrontandosi con gli eletti e simpatizzanti di Forza Italia, anche in vista delle prossime elezioni comunali e della campagna raccolta firme referendum sulla giustizia e riforma fiscale".