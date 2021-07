Sperimentazioni di Yarn bombing a Vasto con “l’Estate in Fiore”

Lo Yarn Bombing, l’arte degli intrecci urbani, un vero e proprio movimento artistico che con filo colorato e uncinetto sta spopolando le street art di moltissime città, si sperimenterà anche a Vasto, grazie ad Andrea Buontempo e al Gruppo delle Uncinettine, protagoniste nell’Albero di Natale all’uncinetto che tanto successo ha avuto davanti alla Chiesa di San Giuseppe.

Dal 16 agosto nelle aiuole di Piazza Rossetti saranno installate 2300 pon pon fatti di lana colorata realizzate da 50 signore, piene di creatività e buona volontà, per l’evento denominato “L’estate in fiore” , in collaborazione con il Gruppo Facebook “Sei di Vasto se…” e il Consorzio Vasto in Centro.

Il progetto molto creativo e innovativo ha unito l’attività dei simpatici pon pom colorati con quella di creare fiori, installazioni, usando un supporto di legno per consentire facilmente l’inserimento nelle aiuole della piazza.

Andrea Buontempo ringrazia di cuore tutte le uncinettine che in questi mesi si sono messe al lavoro con i loro supporti di cartoncino o di plastica e riposto l’uncinetto nel cassetto, si sono messe a infilare fili colorati. Un grazie speciale soprattutto al gruppo del Recinto di Michea, sempre piene di un entusiasmo coinvolgente.

L’esperienza non ha solo un significato legato all’arte e alla bellezza, ma è ancora una volta simbolo di condivisione, di solidarietà, unione, incontro, intreccio, sinergia, un grande dono per la città.