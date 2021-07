E’ stata scelta la Fiat di Termoli per la produzione delle batterie per auto elettriche

Il produttore automobilistico Stellantis – nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA, e presieduto da John Elkann – ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il governo italiano per la realizzazione, a Termoli, di una Gigafactory di batterie per i veicoli elettrici. Si tratta della terza fabbrica di batterie di Stellantis sul territorio dell’Unione europea, dopo quelle già pianificate in Francia e Germania. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Carlos Tavares durante lo Stellantis EV Day 2021, l’evento di presentazione della strategia per l’elettrificazione dell’azienda.

A Termoli, ha sede uno stabilimento produttivo di FCA specializzato nella produzione di motori e di trasmissioni. È stato aperto nel 1972, conta 2500 dipendenti e si estende su un’area di 1,2 milioni di metri quadrati.

Per il momento, non è stato deciso se il sito verrà completamente riconvertito alla nuova mobilità elettrica, o se la Gigafactory di batterie affiancherà lo stabilimento di motori convenzionali.

La gigafactory a Termoli rappresenta, stando alle parole di Tavares, “la conferma dell’impegno di Stellantis in Italia e della volontà dell’azienda di continuare a investire sul suo sistema produttivo” e sarà in aggiunta alle due in Nordamerica e alle altre due previste a Douvrin (in Francia) e a Kaiserslautern (in Germania). Le cinque gigafactory – dice Tavares – garantiranno il soddisfacimento del fabbisogno di batterie dell’azienda: si tratta del componente più importante e anche più “critico” per i veicoli elettrici, la cui produzione è attualmente dominata dalla Cina.

Grade soddisfazione per i lavoratori e sindacati dello stabilimento di motori di Termoli che sarà in parte riconvertito.

Termoli si appresta a diventare centrale nelle strategie di elettrificazione che guardano al futuro della mobilità.