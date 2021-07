Con la canzone “Io non vivo senza te” l’omaggio di Lino D’Avino alla Carrà

“Io non vivo senza te” è la canzone interpretata da Lino D’Avino, artista poliedrico di origine napoletana e residente a Vasto, come omaggio a Raffaella Carrà, recentemente scomparsa a 78 anni. La canzone pubblicata nel 1980 di G. Belfiore e Gianni Boncompagni, Paolo Ormi è stata tra le più celebri canzoni della cantante, cantata anche in versione spagnola “Yo no se vivir sin ti”.

Raffaella Carrà, artista, ballerina, cantante, attrice, conduttrice e autrice, è stata la regina della televisione italiana, un’artista molto popolare, amata e apprezzata da numerose generazioni di telespettatori sia in Italia che all’estero.

Nel video di Lino D’Avino emerge il suo sorriso, la sua simpatia e ironia insieme alla sua eleganza e professionalità.

Grazie Raffaella per aver scritto una delle pagine più belle della cultura e della musica italiana!

Ciao Raffaella!!!!