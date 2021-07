No del Prefetto ai maxi schermi per la finale degli Europei dell'Italia

Il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, al fine di prevenire i contagi da assembramento, ha vietato l’utilizzo di maxi-schermo nelle piazze in occasione della finale degli Europei di calcio che si disputeranno domenica 11 luglio alle ore 21.

Ul Covid non ancora sconfitto, il pericolo delle varianti e in particolare della variante Delta che incombe e la campagna di vaccinazione non ancora completata, hanno portato a scegliere la prudenza.

Chieti non è l’unica provincia a dire no al maxi-schermo. Lo stesso hanno fatto altre città italiane, si è deciso di non allestire maxischermi a Milano, a Padova, a Venezia, a Treviso, a Bari e allo stadio Olimpico di Roma. “Se in piazza c’è anche un solo positivo alla variante Delta e intorno solo il 20% dei vaccinati ci sono buone chance che si determinino tanti micro-satelliti d’infezione che potrebbero diventare focolai”, ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Gli esperti raccomandano a tutti, anche ai vaccinati, di continuare a indossare la mascherina e rispettare le distanze in caso di luoghi affollati.