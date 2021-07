Notte con i 'soliti eccessi' a Vasto Marina, intervengono le forze dell'ordine

Non solo la gioia per la vittoria dell'Italia contro la Spagna nella prima semifinale di Euro2020, anche altri episodi di cronaca con evidenti eccessi e atti ingiustificabili da parte di alcuni giovani che hanno determinato l'intervento, nel cuore della notte, delle forze dell'ordine sulla riviera.

In viale Dalmazia ignoti si sono accaniti contro alcune auto, mentre un ragazzo, colpito da un pugno, è finito in ospedale. Lite tra alcune ragazze e schiamazzi, poi, in piazza Fiume, nelle vicinanze dell'ex stazione ferroviaria, e arrivo sul posto dei Carabinieri.