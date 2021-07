Bagnini a Punta Penna e una postazione anche a Punta Aderci-Mottagrossa

Anche in questa stagione estiva 2021 servizio di assistenza nei tratti di spiaggia libera della riserva naturale di Punta Aderci garantito dal Comune di Vasto.

Tre le postazioni, con presenza di personale del gruppo Angeli del Mare.

"Quest’anno - si legge in una nota diramata da palazzo di città - è prevista l’ulteriore postazione nell’area della Riserva di Punta Aderci con pattugliamento a bordo di un gommone, nei giorni di maggior affluenza, fino alla spiaggia di Mottagrossa per la durata di un mese a partire dal 22 luglio".

Il servizio di salvamento nella Riserva è stato una "novità introdotta sin dall’inizio di questo mandato amministrativo - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Aree Protette e Demanio, Paola Cianci - e oggi siamo riusciti a potenziarlo nel periodo in cui si registra il picco delle presenze. Un’altra importante porzione della costa verrà monitorata per prevenire gli incidenti durante la balneazione per la sicurezza dei turisti e cittadini che frequentano le spiagge della nostra bellissima area protetta. Raccomandiamo sempre massima prudenza – concludono Menna e Cianci - - laddove non si abbia una buona conoscenza del territorio e dei fondali marini”.