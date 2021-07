Sarà più facile vaccinarsi al PalaBcc di Vasto: basta inviare una mail

Ogni giorno presso il PALABCC di Vasto saranno disponibili 50 COUPON per la vaccinazione (PRIMA DOSE) riservati a cittadini residenti nella nostra ASL territoriale, sia se già in possesso di prenotazione (e si vuole anticipare l'appuntamento) sia se privi di prenotazione.

Per poter ricevere il coupon virtuale (non valido per la seconda dose) bisognerà inviare una mail all'indirizzo: accinipalabcc@comune.vasto.ch.it

con oggetto: RICHIESTA COUPON, a seguire si riceverà il COUPON virtuale che dovrà essere mostrato all'ingresso del PALABCC (senza coupon non sarà possibile entrare).

Nella richiesta si potrà specificare un giorno, che se disponibile verrà confermato, diversamente verranno proposte altre soluzioni.