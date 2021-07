La Scuola ricomincia lunedì 13 settembre!

Finita da pochi giorni anche la scuola dell’Infanzia, terminati gli ultimi collegi docenti, si riparla già di scuola con l’approvazione del nuovo calendario scolastico 2021/2022 approvato dalla Regione Abruzzo.

L’inizio delle lezioni è fissato per il 13 settembre per tutte le scuole di ogni ordine e grado della nostra regione. La conclusione dell’anno scolastico è prevista invece per l'8 giugno 2022 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per il 30 giugno 2022 la scuola dell'infanzia.

I giorni di attività didattica sono, per chi fa la settimana lunga, dal lunedì al sabato 208 (207 compresa la festa del Santo Patrono), mentre per chi fa la settimana corta dal lunedì al venerdì, 173 (172 compresa la festa del Santo Patrono).

Le festività obbligatore sono: 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, festa del santo Patrono.

E’ prevista la sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 2 novembre, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2021; 3, 4 e 5 gennaio 2022, 1 marzo 2022; 14, 15, 16 e 19 aprile 2022.

“Il nuovo anno scolastico” dice l’assessore regionale all’istruzione, Pietro Quaresimale, “sarà una sfida importante per i nostri studenti. Dopo la pandemia è necessario ricostruire il tessuto formativo, sociale e organizzativo della comunità scolastica. Ora siamo più forti ed organizzati rispetto a prima e gli studenti, dopo tanti sacrifici, meritano di vivere la scuola con la giusta serenità. La Regione Abruzzo ha predisposto interventi volti ad accogliere i ragazzi in sicurezza: abbiamo destinato, ad esempio, un fondo di un milione di euro a favore degli istituti scolastici regionali per l'acquisto di termoscanner".