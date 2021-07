Via ai saldi da sabato 3 luglio

Da Sabato 3 luglio iniziano i Saldi in Abruzzo e il Consorzio Vasto in Centro, con l’intento di rendere il cuore di Vasto sempre più attraente e al contempo diluire gli afflussi, propone l'ormai consueta iniziativa “FAI UN SALDO IN CENTRO” con l’apertura pomeridiana straordinaria per domenica 4 luglio 2021.