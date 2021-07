Sosta gratis 'arrivederci', tornano i parcheggi a pagamento a Vasto Marina

Fine della sosta gratis negli spazi delimitati con le strisce blu sul lungomare di Vasto Marina.

Da oggi, 1° luglio, e fino all'ultimo giorno del mese di agosto tornano a pagamento i parcheggi delmitati dalle strisce blu sulla riivera.

A gestire il servizio è la Trotta Bus Service Roma con le seguenti tariffe (fascia oraria dalle 8 alle 20): 30 centesimi per la sosta breve (mezzora); 50 centesimi per la prima ora; 1 euro per le ore successive; 7 euro giornaliero.

Possibile la sottoscrizione di abbonamenti: per i residenti e i titolari di attività commerciali e turistiche l’abbonamento per tutta la stagione estiva è di 40 euro. Per i non residenti tutta la stagione 150 euro, un mese 100 euro.

L'ufficio informazioni è in via Vittorio Veneto 124. Info: 366-6144779