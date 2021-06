"A Vasto esistono soluzioni, non solo problemi"

A seguito dei numerosi episodi di gratuita violenza, accaduti nei giorni scorsi nella nostra Vasto e delle relative polemiche non propositive, provenienti da molte parti della società vastese , il Movimento Vasto Città Etica desidera prendere solo ora una posizione chiara, perché a bocce ferme si può parlare soprattutto del “fare” non solo di come “criticare”.

Di certo risulta utile il richiesto potenziamento della vigilanza - soprattutto notturne - e l’inserimento di altri uomini delle forze dell’ordine, ma ci chiediamo: il Ministero dell’Interno ha a disposizione truppe da inviare in tutte le citta balneari dove c’è movida? E se ne ha, non dovrebbe forse inviarle nelle zone dove maggiore è il rischio in Italia? Riteniamo che si debba assolutamente da una parte dissuadere ed isolare gli utenti più facinorosi, abituati ad atti di danneggiamento o di violenza, magari ricorrendo anche ai servizi di agenzie private di sicurezza, e dall’altro disporre la chiusura immediata delle attività che danno da bere alcolici e superalcolici ai minori; ma comunque si tratta di una soluzione temporanea e parziale.

Occorre di più ed occorre investire sulla costruzione di una Città etica. Se ci focalizziamo sulle fondamenta di questo “palazzo civico”, ricordiamo che già 4 anni fa, fu presentato il progetto Vasto città Etica, che in una parte ,parla proprio di come di devono affrontare queste situazioni patologico-comportamentali, in modo da riportare i giovani alla cultura orgogliosa della appartenenza alla nostra Vasto e dell’educazione civica che ne consegue.

Il progetto prevedeva un tavolo concertativo promosso da Regione Abruzzo e dal Comune del Vasto, con la partecipazione di:

- Forze dell’ordine

- Associazioni di categoria

- Associazioni di volontariato

- Chiesa cattolica

- Rappresentanti altri culti

- Asl

- Scuole

- Cittadini Vastesi

- Coordinamento Vasto città Etica tramite Genius Faber (prof. Alberto Peretti)

Tutto ciò porterebbe alla creazione di “Seminatori Etici“, in una sorta di “Guerrilla“ per promuovere incontri nelle scuole e open day, atti a poter riportare i giovani nelle competizioni sportive, a partecipare nelle azioni di volontariato, ad impegnarsi nelle varie azioni cattoliche o nelle scuole di formazione politica: vivere aggregazioni più sane e di alto profilo culturale, su cui promuovere la crescita di un nuovo orgoglio di Vastesità, di appartenenza sociale e di amore verso il prossimo ed il bene comune.

Vogliamo approfondire questa Via Maestra, sui social e sugli altri mezzi di comunicazione.

Per adesso vi ricordiamo le 6 fasi attuative del nostro progetto :

- Costituzione e Regia Gruppo di Progetto e Coordinamento

- Mappatura del Territorio e del Paesaggio Città del Vasto

- Attività di Counseling Etico

- Formazione di “Seminatori Etici“

- Progettazione e Coordinamento di iniziative di Guerrilla Etica sul Territorio

- Stesura del Patto Etico Città del Vasto

Da ottobre, i nostri aderenti che siederanno i in Consiglio Comunale, sia in maggioranza che eventualmente in minoranza, si faranno promotori ed attori principali di questo cammino verso la prima città d’Europa ad energia Etica. Speriamo di essere jn tanti .

Il Coordinatore Pasquale Marino (detto Lino)