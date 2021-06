Don Gianmarco Medoro, comunità di San Marco in festa per il sacerdote novello

Comunità di San Marco Evangelista in festa per l'ordinazione presbiterale di Don Gianmarco Medoro, che a Vasto ha vissuto una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento al sacerdozio.

Ieri, nella Cattedrale di San Giustino a Chieti, solenne rituale dell'imposizione delle mani e preghiera consacratoria di Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto.

"Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Auguri Don Gianmarco per il tuo sacerdozio!", dicono il parroco, Don Nicola Fioriti, ed il parroco emerito, Don Gino Smargiassi, presenti in Cattedrale.

Don Gianmarco presiederà la sua prima celebrazione eucaristica martedì 29 giugno alle ore 18,30 nella Chiesa di San Francesco Caracciolo a Chieti e successivamente, domenica 4 luglio alle ore 20 nella Chiesa di San Marco a Vasto.

Secondo le nuove nomine pastorali ufficializzate nei giorni passati dal vescovo Forte, assumerà l'incarico di parroco nelle Parrocchie di San Lorenzo Martire in Abbateggio e di San Donato in Roccamorice.