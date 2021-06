Guido Giangiacomo lascia Forza Italia, il centrodestra si sfalda

Fughe, cambi di casacca e ritiro di candidature.

"Dopo l’accordo che la consigliera comunale della Lega Alessandra Cappa ha siglato con Alessandra Notaro, candidata sindaco dell’aggregazione civica La Buona Stagione, portandosi dietro alcuni esponenti del partito di Salvini, la coalizione non ha ancora deciso quale strada prendere - scrive Anna Bontempo sul quotidiano Il Centro -. Due le alternative: o convergere sulla Notaro (circostanza che verrebbe caldeggiata da Forza Italia e Udc), oppure schierare in campo un candidato di bandiera, nel disperato tentativo di mantenere unito il centrodestra".

A rappresentare le difficoltà del centrodestra alcuni 'addii eccellenti'. Come quello di Guido Giangiacomo, storico esponente di Forza Italia, di cui è capogruppo in Consiglio comunale, già assessore con importanti deleghe (lavori pubblici e pianificazione territoriale) durante l’amministrazione dell’ex sindaco Filippo Pietrocola. Giangiacomo, che nelle scorse settimane non ha mai fatto mistero del suo disagio per i ritardi nella scelta del candidato sindaco della coalizione, è intenzionato a lasciare il suo partito, ma non certo per convergere sul tandem Notaro-Cappa.

“Esco da Forza Italia”, annuncia il consigliere, “sto riflettendo insieme al mio gruppo sulle scelte da fare. Sto aspettando la decisione del tavolo regionale del centrodestra, ammesso che riesca ad indicare un candidato sindaco. Sono fortemente deluso. Farò le mie valutazioni. Di sicuro non sarò candidato nella lista di Forza Italia”.

Orlando Palmer, intanto, che nei mesi scorsi aveva annunciato la sua candidatura a sindaco per il movimento Iustitia Nova, ha deciso di ritirarsi dalla corsa. “Ho preso questa decisione in quanto i più gravosi oneri ed incombenze che questa carica avrebbe comportato sono del tutto inconciliabili con il teatrino che da mesi coinvolge la coalizione di centrodestra, di cui io non condivido il modo di fare”, spiega.