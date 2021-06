Finalmente senza mascherina, ma solo all’aperto

Da oggi l’Italia sarà finalmente tutta in zona bianca e all’aperto c’è la possibilità di stare senza mascherina, anche se resta uno strumento essenziale per tenere sotto controllo il virus. Il ministro della Salute, Roberto Speranza precisa che è sempre obbligatorio portarla con sé e portarla al chiuso e in tutte le situazioni in cui c'è un margine di rischio necessario indossarla. Nei prossimi giorni si avranno i risultati di un’analisi che sta facendo l'Iss sulla variante Delta. La vaccinazione, ricorda il ministro, è l'unica strada possibile per chiudere questa stagione così drammatica.

“Ci sono più di due milioni e mezzo di anziani in Italia che non si sono ancora vaccinati ed è a loro che va data assoluta priorità nella campagna vaccinale perché il virus è più letale, come questo anno e mezzo ci ha insegnato, proprio per i soggetti fragili. In questo senso abbiamo chiesto alle Regioni di fare il massimo sforzo possibile', ha aggiunto il ministro”.