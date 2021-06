Rissa all'ex stazione di Vasto Marina, Daspo 'Willy' per due giovani vastesi

Due Daspo cosiddetti 'Willy', che determinano il divieto di accesso a pubblici esercizi e a locali di intrattenimento, sono stati emessi - per la durata di un anno - a carico di due giovani vastesi, tra i protagonisti di una maxi rissa avvenuta a fine maggio nell'area dell'ex stazione di Vasto Marina e a seguire fermati ed arrestati, non senza difficoltà, dagli operatori delle forze dell'ordine intervenute.

Le indagini sull'episodio sono state della Polizia di Vasto.

I due ragazzi erano stati arrestati dagli uomini del Commissariato di via Bachelet con le accuse a loro carico di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personale aggravate.

A ricostruire i fatti è il dirigente del Commissariato, Fabio Capaldo. Dopo l'arrivo della Polizia nell'area dell'ex stazione, i partecipanti alla rissa si erano allontanati dal posto provando a far perdere le proprie tracce. In viale Dalmazia, poco distante dall'area, i poliziotti fermavano un giovane particolarmente esagitato al quale chiedevano di fornire le generalità. Quest'ultimo non solo si rifiutava, ma ingiuriava a più riprese gli agenti opponendosi con violenza all'accompagnamento in Commissariato ferendone uno. Tra i presenti un altro ragazzo minacciava i poliziotti, scagliandosi contro uno di loro. Entrambi, alla fine, venivano arrestati e sottoposti, alla restrizione domiciliare. Uno dei due veniva anche ritrovato con stupefacente addosso e scattava la segnalazione alla Prefettura. Il provvedimento di arresto veniva convalidato e disposto il giudizio per direttissima.

Le successive indagini, condotte da personale del Commissariato e dalla Divisione Anticrimine della Questura di Chieti accertavano che entrambi erano stati più volte fermati ed identificati in compagnia di altre persone pregiudicate. E, rilevata la loro pericolosità sociale, il Questore Annino Gargano ha disposto il Daspo urbano 'Willy' con il divieto di accesso ai locali di Vasto Marina con divieto anche di stazionare nelle vicinanze degli stessi. La violazione - ricorda Capaldo infine - comporta responsabilità penali ed è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 8 mila a 20 mila euro.