Intitolazioni sull'asse con Bari: la Pista di Vasto Marina alla Via Nicolaiana

Presenta il sindaco di Bari, Antonio Decaro, presidente dell'Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per prendere parte insieme al sindaco di Vasto Francesco Menna ad una serie di iniziative organizzate per consolidare il gemellaggio tra la città adriatica e il capoluogo pugliese.

Il primo appuntamento sul Lungomare Duca degli Abruzzi (nei pressi del Lido Il Trabocco) dove proposta la cerimonia di intitolazione della Pista Ciclopedonale sulla costa tra le Marine di Vasto e San Salvo alla Via Nicolaiana.

“Un progetto – ha detto il sindaco Menna – di itinerario culturale sulle orme di San Nicola. Il Comune di Vasto dal 2019 è gemellato con la Città di Bari in ragione di un rapporto di reciprocità fondato su uno stesso tessuto storico, culturale e di tradizione popolare in cui si evidenzia l’antichissima devozione a San Nicola Vescovo di Mira, Santo Patrono di Bari, fonte di una viva e radicata rete di gruppi di preghiera che nel corso degli anni hanno promosso pellegrinaggi, anche a piedi lungo la cosiddetta 'Via Nicolaiana'". Subito dopo c'è stata l’ intitolazione al campione ciclista Gino Bartali del Parco della Riserva Naturale Regionale di Vasto Marina confinante con la Pista ciclopedonale e l’Oasi dell’Anziano.

Nel pomeriggio, infine, un ultimo appuntamento, alla Villa pubblica di Via Pietra, che è stata intitolata alla memoria di Michele Fazio, il sedicenne ucciso dalla Mafia durante una sparatoria tra clan rivali nelle strade di Bari Vecchia.

Foto di Nicola Cinquina