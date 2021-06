Primo appuntamento dei Mercatini in Piazza il 3 e 4 luglio

Riprendono con grande sollievo da parte di tutti, i mercatini in piazza Rossetti. “Come Assessorato al Commercio in collaborazione con gli organizzatori e con gli espositori abbiamo previsti una serie di eventi da svolgersi nei mesi di luglio/agosto nel centro storico della Città.” Dice l’assessore Luigi Marcello “Non potevamo non condividere ed accogliere le sollecitazioni che in questi ultimi tempi ci sono stati rivolti da un settore da tanto tempo in difficoltà per le restrizioni Covid19 e che tanti danni hanno causato. Siamo certi che questi eventi faranno da richiamo e contribuiranno a far rivivere come dovuto il nostro centro storico.

Il primo appuntamento previsto ci sarà il 3 e 4 luglio a Piazza Rossetti, dal titolo “Antico in Piazza, Antiquariato, Collezionismo e Artigianato”.