Cartellone estivo a Vasto: torna il 'Siren Festival' e c'è Vinicio Capossela tra i concerti

Il ritorno del 'Siren Festival' ed una serie di concerti con nomi di spicco - spettacoli organizzati da privati secondo i protocolli Covid ed a pagamento - tra le principali componenti del calendario delle manifestazioni estive per l'estate 2021 presentato stamane a palazzo di città.

I nomi sono quelli di Vinicio Capossela, Silvia Mezzanotte (ex Matia Bazar), Peppe Barra e Piero Mazzocchetti. E poi ancora alcune rassegne musicali che si terranno in diverse piazze e luoghi all'aperto della città, con protagonista band e musicisti locali.

Ad illustrare il cartellone sono stati il sindaco Francesco Menna, assieme agli assessori Carlo Della Penna (Turismo) e Giuseppe Forte (Cultura).

Un calendario - è stato rimarcato - in evoluzione e che potrà essere aggiornato nel caso in cui dovessero esserci nuove disposizioni in ambito Covid a livello nazionale.

“Gli eventi saranno quasi 150 - ha detto Della Penna - prevalentemente caratterizzati dalla musica ed appuntamenti culturali, oltre a quelli dedicati allo sport. Torna il 'Siren Festival', dal 19 al 21 agosto. Attendiamo la presentazione della lineup che avverrà mercoledì prossimo. Ringrazio Louis Avrami, che ha fortemente voluto ripartire con un grande evento da donare alla nostra città e a cui vogliamo consegnare un riconoscimento per ringraziarlo per quello che il Siren è riuscito a creare. Spazio anche per 'Musiche in Cortile', 'Le Piazze della Musiche', 'Serata d'Onore', 'Vasto in Musica' diretto da Lino Molino e Davide Marcone, e 'Sax Sensation' con Elpidio Tornese”.

Forte, da parte sua, ha ricordato il consolidato appuntamento con “Scrittori in piazza” ed una nuova iniziativa “Incontri d’autori” organizzata da Patrizia Angelozzi in programma ai Giardini d’Avalos dal 27 al 30 luglio che coinvolgerà scrittori del calibro di Remo Rapino vincitore del Premio Campiello, Giorgia Tribuiani e Grazia Di Michele. E poi il tradizionale appuntamento con i 'Concerti di Mezzanotte' e il Premio Vasto d'Arte Contemporanea.

L’amministrazione comunale - ha concluso Forte - non vuole dimenticare chi ha lavorato intensamente per Vasto. Pertanto sarà dedicata all’avvocato Roberto Bontempo una saletta d’arte, uno spazio dei locali del Punto di Informazione e Accoglienza Turistica in centro”.