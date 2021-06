Bandiera Blu riassegnata a Vasto, la consegna a Pescara

Allo Stadio del Mare di Pescara, nell'ambito di un'iniziativa su base regionale organizzata dalla sezione abruzzese della Fee Italia, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l‘assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci, hanno ritirato la Bandiera Blu anche per l'estate 2021 assegnata a Vasto.

Il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) premia le località turistiche, balneari e lacustri, che soddisfano determinati criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Vessillo che quest’anno dopo diversi anni è tornato anche a Vasto Marina insieme alle spiagge di Punta Penna e Vignola.

“Siamo molto contenti per questo importante riconoscimento che ci è stato assegnato e che indica le spiagge di Vasto tra le più importanti ed apprezzate del nostro Paese - dichiarano Menna e Cianci -. C'è grande soddisfazione per questo risultato che è frutto di un duro lavoro che va avanti da anni, grazie anche all’’impegno dell’Ufficio Ambiente”.

Bandiere Blu in Abruzzo - Per la provincia di Chieti: Francavilla al Mare, Fossacesia, Vasto e San Salvo; per la provincia di Teramo: Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto e Martinsicuro; per la provincia dell'Aquila: Scanno e Villalago; per la provincia di Pescara la città di Pescara.