Imbarcazione in fiamme e persona intossicata: l'esercitazione a Punta Penna

Si è svolto nella giornata di ieri, uno dei momenti addestrativi più complessi ed importanti che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto organizza periodicamente per testare i sistemi antincendio portuali o delle strutture ricettive del diporto nautico.

Erano da poco passate le ore 10.00 quando la sala operativa della Guardia Costiera di Vasto riceveva la comunicazione da parte del proprietario di una imbarcazione da diporto ormeggiata presso il Circolo Nautico di Vasto con la quale veniva dato l’allarme per un principio di incendio a bordo e la presenza di una persona con principio di intossicazione e un’ustione sul braccio sinistro.

Immediatamente l’Ufficio Circondariale Marittimo attivava le procedure previste in tali situazioni di emergenza contattando il locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco ed il 118 inviando sul posto la pattuglia del Nucleo Nostromi, la quale giunta sul posto forniva ogni utile informazione alla sala operativa che coordinava le operazioni con l’allertamento della dipendente motovedetta CP 538, la quale veniva immediatamente inviata all’imboccatura portuale per bloccare il traffico in ingresso nel porto di Vasto, ed i servizi portuali come Ormeggiatori, Pilota e Rimorchiatore necessari per una eventuale operazione di disormeggio dell’imbarcazione qualora l’incendio si fosse propagato su altre unità ormeggiate nelle vicinanze.

L’esercitazione si concludeva con esito positivo grazie all’abilità mostrata dal personale del Circolo Nautico di Vasto tempestivamente intervenuto per domare il principio di incendio e che impiegando i propri apprestamenti riusciva ad estinguere le fiamme nonché grazie alle cure sanitarie fornite nell’immediatezza dell’evento dal personale della Croce Rossa intervenuto con ambulanza e personale sanitario al fine di offrire le prime cure alla persona (figurante) ustionata ed intossicata.

A causa di emergenze reali registrate poco prima dell’esercitazione i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento ed il personale del 118 non prendevano parte all’esercitazione, la cui chiamata ed il cui arrivo sono stati comunque simulati al fine di verificarne l’effettiva prontezza in termini temporali di impiego. Il momento addestrativo ha dimostrato il buon livello addestrativo del personale designato ed ha confermato la sinergia tra le parti intervenute che ha permesso di

raggiungere gli obbiettivi previsti e programmati con tempestività e sicurezza.